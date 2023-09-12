Российские военные отразили три атаки у Работино и Вербового

Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Вооруженные силы из группировки "Днепр" отбили три атаки у Работино и Вербового в Запорожской области за последние сутки проведения специальной военной операции, а также уничтожили до 35 человек личного состава противника, три американские боевые машины пехоты типа "Брэдли" и две гаубицы, а также станцию радиоэлектронной борьбы с беспилотниками "Нота" и 10 единиц другой техники. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Эксперт подчеркнул, что боевые задачи выполнялись при участии авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

Отражены три атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 35-ти военнослужащих противника. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Дополнительно в рамках проведения контрбатарейной борьбы ликвидированы гаубицы М777 и М-119 американского производства два орудия Д-30, гаубица "Мста-Б", а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Нота".

ВСУ потеряли до 140 военных на Южно-Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России