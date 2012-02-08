Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Вооруженные силы Украины потеряли за последние сутки на специальной военной операции на южно-донецком направлении до 140 военнослужащих. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал руководитель пресс-службы "Восточной" группировки сил Олег Чехов. Эксперт уточнил, что совершено огневое поражение по местам дислокации подразделений 128-й бригады территориальной обороны противника, размещенного в районах Старомайорского и Урожайного ДНР.

Потери ВСУ составили три боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в районе населенного пункта Великая Новоселка ДНР ударом авиации уничтожен склад боеприпасов 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Олег Чехов, глава пресс-служба "Востока"

Российские военные сообщили об авиаударах по живой силе и бронетехнике ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России