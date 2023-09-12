Российские военные сообщили об авиаударах по живой силе и бронетехнике ВСУ

Георгий Минесашвили рассказал о работе "Юга" на СВО.

"Южная" группировка Вооруженных сил России при участии оперативно-тактической авиации совершила удары по боевым подразделением Вооруженных сил Украины в Спорном, Белогоровке, Клещеевке, Богдановке, Андреевке, Раздоловке, Новгородском и Авдеевке. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал руководитель пресс-службы "Юга" Георгий Минесашвили.

Нанесены удары по скоплению вооружений и военной техники 114-й бригады территориальной обороны ВСУ, командно-наблюдательным пунктам 77-й, 93-й аэромобильных бригад. Штурмовой и армейской авиацией группировки войск уничтожен склад с боеприпасами 28-й мотопехотной бригады. Георгий Минесашвили, глава пресс-службы "Юга"

Эксперт добавил, что артиллерия ликвидировала пункт временной дислокации подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады в Парасковиевке, пять пикапов, два блиндажа, позиция гранатометного расчета АГС в Веселом, в Верхнекаменском, в Белогоровке, в Первомайском. В рамках контрбатарейной противник утратил восемь автомобилей, гаубицы Д-30 и МСТБ, а также радиолокационную станцию, пять минометов 120 калибра, склад с боеприпасами в Новгородском, Георгиевке, Ильинке, Переездном, Ново-Калиново, Артемово, Красногоровке.

ВС РФ отразили шесть атак ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России