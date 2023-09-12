Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

"Центральная! группировка сил за последние сутки проведения специальной военной операции отразила шесть атак Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. В общей ложности противник лишился порядка 40 человек личного состава. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 сентября сделал местный руководитель пресс-службы Александр Савчук. Боевые задачи выполнены при участии артиллерии, армейской и штурмовой авиации. Эксперт добавил, что военнослужащие смогли ликвидировать боевую бронированную машину и пикап ВСУ.

Отразили и сорвали шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Торского выступа, а также 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов" (признана на территории РФ террористической организацией и запрещена) в районе Серебрянского лесничества. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Дополнительно бамбардировочная авиация совершила четыре удара по двум командно-наблюдательным пунктам, двум пунктам временной дислокации противника, размещенных в районах населенных пунктов Кировск и Серебрянка. Специалист пояснил, что средствами противовоздушной обороны группировки сбиты два дрона ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России