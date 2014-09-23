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Минобороны: российские ПВО сбили 46 украинских беспилотников
Сегодня, 14:24
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Минобороны: российские ПВО сбили 46 украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха".

Российские средства ПВО за сутки сбили 46 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Белогоровка (ЛНР), Петровское, Евгеновка, Артемовск (ДНР), Очеретоватое, Новое, Мирное, Харьково (Запорожская область), Новая Каховка и Саги (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха".

Ранее Минобороны показало пуск "Искандера" по командному пункту ВСУ.

Фото: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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