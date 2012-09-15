Минобороны показало пуск "Искандера" по командному пункту ВСУ

Выполнив задачу, расчет оставляет машину в укрытии под специальной маскировочной сетью.

Минобороны показало пуск крылатой ракеты оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по командному пункту украинских войск. Видеозапись опубликовали в "РИА Новости".

На представленных кадрах военнослужащие выезжают на стартовую позицию из укрытия. Они намерены поразить командный пункт, в котором ежедневно съезжаются офицеры противника. После подготовительных действий состоялся пуск ракеты. Выполнив задачу, расчет оставляет машину в укрытии под специальной маскировочной сетью.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 42 украинских беспилотника.

Видео: Telegram / РИА Новости