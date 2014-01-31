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Минобороны: российские ПВО сбили 42 украинских беспилотника
Сегодня, 14:43
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Минобороны: российские ПВО сбили 42 украинских беспилотника

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Всего с начала проведения спецоперации уничтожили 6582 беспилотных летательных аппарата.

Российские средства ПВО за сутки сбили 42 украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Очеретоватое, Новое, Ульяновка, Харьково (Запорожская область), Площанка, Белогоровка, Рубежное (ЛНР), Спорное, Соледар, Горловка (ДНР), Новая Маячка и Великая Лепетиха (Херсонская область). Всего с начала проведения спецоперации уничтожили 6582 беспилотных летательных аппарата.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отразили шесть атак штурмовиков ВСУ в районе Работино.

Фото: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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