Минобороны: российские ПВО сбили 42 украинских беспилотника

Всего с начала проведения спецоперации уничтожили 6582 беспилотных летательных аппарата.

Российские средства ПВО за сутки сбили 42 украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Очеретоватое, Новое, Ульяновка, Харьково (Запорожская область), Площанка, Белогоровка, Рубежное (ЛНР), Спорное, Соледар, Горловка (ДНР), Новая Маячка и Великая Лепетиха (Херсонская область). Всего с начала проведения спецоперации уничтожили 6582 беспилотных летательных аппарата.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отразили шесть атак штурмовиков ВСУ в районе Работино.

Фото: Минобороны России