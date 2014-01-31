Минобороны: российские ПВО сбили 42 украинских беспилотника

Российские средства ПВО за сутки сбили 42 украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Очеретоватое, Новое, Ульяновка, Харьково (Запорожская область), Площанка, Белогоровка, Рубежное (ЛНР), Спорное, Соледар, Горловка (ДНР), Новая Маячка и Великая Лепетиха (Херсонская область). Всего с начала проведения спецоперации уничтожили 6582 беспилотных летательных аппарата.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отразили шесть атак штурмовиков ВСУ в районе Работино.
Фото: Минобороны России
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Pаcпpодажa.(остатки со склада по старому курсу $ ).Потом будет дороже на 30-40%.
Зеркало видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены ----- https://come.to/zerkalo