Минобороны: российские военные отразили шесть атак штурмовиков ВСУ в районе Работино

Потери украинских войск составили до 80 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили шесть атак штурмовиков украинских войск в районе Работино. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Атаки штурмовых групп механизированной бригады противника были отражены в результате активных действий подразделений российской группировки войск, а также при поддержке авиации и огня артиллерии. Потери украинских войск составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-20.

Фото: Минобороны России