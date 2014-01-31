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Минобороны: российские военные отразили шесть атак штурмовиков ВСУ в районе Работино
Сегодня, 13:49
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Минобороны: российские военные отразили шесть атак штурмовиков ВСУ в районе Работино

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Потери украинских войск составили до 80 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили шесть атак штурмовиков украинских войск в районе Работино. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Атаки штурмовых групп механизированной бригады противника были отражены в результате активных действий подразделений российской группировки войск, а также при поддержке авиации и огня артиллерии. Потери украинских войск составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-20.

Фото: Минобороны России

Теги: атаки, вооруженные силы россии, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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