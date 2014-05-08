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Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-20

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Российские войска наносят удары по живой силе и технике ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы гаубиц Д-20 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские войска наносят удары по живой силе и технике ВСУ. По словам артиллериста с позывным "Кот", приоритетными целями расчетов являются легкобронированные автомобили и тяжелобронированная техника. Он отметил, что уже были поражены БМП, гаубицы M777 и артиллерийские установки "Краб".

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нарушили обеспечение ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица, д-20, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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