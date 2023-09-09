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ВС России нарушили обеспечение ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях

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Игорь Конашенков представил недельную сводку о ходе СВО.

Российские Вооруженные силы за последнюю неделю проведения специальной военной операции совершили шесть групповых ударов за неделю высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и беспилотниками по объектам радиотехнической разведки Украины, а также местной портовой инфраструктуре и производству морских дронов, складам боеприпасов и западных видов оружия, центрам подготовки диверсантов и топливным объектам.  Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 августа сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. 

В период со 2-го по 9-е сентября текущего года ВС РФ нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил прессе, что российскими ударами была нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки, аматериально-технического обеспечения группировок войск противника на Херсонском и Запорожском направлениях.

ВС России на Донецком направлении за неделю отразили 56 атак.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожская область, игорь конашенков, минобороны, сво, херсонская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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