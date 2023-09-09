ВС России нарушили обеспечение ВСУ на Херсонском и Запорожском направлениях

Российские Вооруженные силы за последнюю неделю проведения специальной военной операции совершили шесть групповых ударов за неделю высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и беспилотниками по объектам радиотехнической разведки Украины, а также местной портовой инфраструктуре и производству морских дронов, складам боеприпасов и западных видов оружия, центрам подготовки диверсантов и топливным объектам. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 августа сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков.
В период со 2-го по 9-е сентября текущего года ВС РФ нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Эксперт пояснил прессе, что российскими ударами была нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки, аматериально-технического обеспечения группировок войск противника на Херсонском и Запорожском направлениях.
ВС России на Донецком направлении за неделю отразили 56 атак.
Фото и видео: Минобороны России
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