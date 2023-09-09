ВС России на Донецком направлении за неделю отразили 56 атак

Вооруженные силы России на донецком направлении за последнюю неделю проведения специальной военной операции отразили 56 атак Вооруженных сил Украины, а киевский режим лишился более 2,1 тысячи человек личного состава, 23 танка и других бронированных машин. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 августа сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Боевые задачи на территории выполнялись силами подразделений "Южной" группировки сил.
Грамотными действиями отражены 56 атак, в результате которых уничтожено более 2100 военнослужащих, 23 танка и других боевых бронированных машин, 45 автомобилей, а также 30 орудий полевой артиллерии.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Pаcпpодажa.(остатки со склада по старому курсу $ ).Потом будет дороже на 30-40%.
Зеркало видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены ----- https://come.to/zerkalo