Игорь Конашенков рассказал о работе "Юга" на СВО.

Вооруженные силы России на донецком направлении за последнюю неделю проведения специальной военной операции отразили 56 атак Вооруженных сил Украины, а киевский режим лишился более 2,1 тысячи человек личного состава, 23 танка и других бронированных машин. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 августа сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Боевые задачи на территории выполнялись силами подразделений "Южной" группировки сил.

Грамотными действиями отражены 56 атак, в результате которых уничтожено более 2100 военнослужащих, 23 танка и других боевых бронированных машин, 45 автомобилей, а также 30 орудий полевой артиллерии. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России