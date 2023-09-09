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ВС России на Донецком направлении за неделю отразили 56 атак

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Игорь Конашенков рассказал о работе "Юга" на СВО.

Вооруженные силы России на донецком направлении за последнюю неделю проведения специальной военной операции отразили 56 атак Вооруженных сил Украины, а киевский режим лишился более 2,1 тысячи человек личного состава, 23 танка и других бронированных машин. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 августа сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Боевые задачи на территории выполнялись силами подразделений "Южной" группировки сил.

Грамотными действиями отражены 56 атак, в результате которых уничтожено более 2100 военнослужащих, 23 танка и других боевых бронированных машин, 45 автомобилей, а также 30 орудий полевой артиллерии.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: донецкое направление, игорь конашенков, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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