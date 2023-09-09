Игорь Конашенков рассказал о работе "Запада" на СВО.

Вооруженные силы Украины за минувшую неделю в зоне проведения специальной военной операции потеряли до 425 солдат на купянском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 августа сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что противник потерял также восемь бронированных машин, 18 единиц автомобильной техники и пикапов, 15 артиллерийских средств. Эксперт уточнил, что на указанном направлении СВО российские подразделения из "Западной" группировки войск ведением активных действий продолжали улучшение тактического положения в своих зонах ответственности.

Российские войска отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России