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ВС России улучшили тактическое положение на Купянском направлении

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Игорь Конашенков рассказал о работе "Запада" на СВО.

Вооруженные силы Украины за минувшую неделю в зоне проведения специальной военной операции потеряли до 425 солдат на купянском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 августа сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант подчеркнул, что противник потерял также восемь бронированных машин, 18 единиц автомобильной техники и пикапов, 15 артиллерийских средств. Эксперт уточнил, что на указанном направлении СВО российские подразделения из "Западной" группировки войск ведением активных действий продолжали улучшение тактического положения в своих зонах ответственности.

Российские войска отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, купянское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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