Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Боевые подразделения "Восточной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции отразили три атаки Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. Известно, что две атаки происходили в районе Новодонецкого и одна в районе Пречистовки. Соответствующее заявление журналистам на регулярном брифинге от 9 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Восточной" группировки сил Олег Чехов. задачи выполнены при участии артиллерии.

Уничтожены: боевая бронированная машина, автомобильная техника и живая сила ВСУ. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Специалист пояснил, что вблизи Приютного была пресечена попытка атаки группы Вооруженных сил Украины, а также попытка противника провести ротацию своих подразделений. В рамках контрбатарейной борьбы поражена буксируемая гаубица М777 американского производства, а также минометные расчеты, размещенные в районах Макаровки, Угледара и Новомихайловки.

На Купянском направлении отражены три контратаки украинских войск.

Фото и видео: Минобороны России