Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российская артиллерия "Западной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции отразила три контратаки противника на купянском направлении в районе Сергеевки. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 9 сентября поделился местный руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Эксперт заметил, что в рамках проведения контрбатарейной борьбы специалисты ликвидировали буксируемую гаубицу M-777 американского производства, самоходную артустановку 2С-1 "Гвоздика" и минометный расчет Вооруженных сил Украины, размещенные в районе населенных пунктов Боровская, Андреевка, Песчаная и Крахмальная.

В целях восстановления утраченных позиций подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады при поддержке бронетехники провели три контратаки на позиции наших войск в направлении Ковалевки. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

Расчеты ЗРК "Тор-М1" поражают воздушные цели на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России