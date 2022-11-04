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На Купянском направлении отражены три контратаки украинских войск

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Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российская артиллерия "Западной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции отразила три контратаки противника на купянском направлении в районе Сергеевки. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 9 сентября поделился местный руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский.  Эксперт заметил, что в рамках проведения  контрбатарейной борьбы специалисты ликвидировали буксируемую гаубицу M-777 американского производства, самоходную артустановку 2С-1 "Гвоздика" и минометный расчет Вооруженных сил Украины, размещенные в районе населенных пунктов Боровская, Андреевка, Песчаная и Крахмальная.

В целях восстановления утраченных позиций подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады при поддержке бронетехники провели три контратаки на позиции наших войск в направлении Ковалевки.

Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

Расчеты ЗРК "Тор-М1" поражают воздушные цели на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, купянское направление, минобороны, сво, сергей зыбинский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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