Расчеты ЗРК "Тор-М1" поражают воздушные цели на Купянском направлении

Техника выполняет боевые задачи на СВО.

В ходе специальной военной операции российские боевые расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Западного военного округа круглосуточно обеспечивают специалистам щит от нападения воздушных объектов противника. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы министерства по обороне РФ. Они пояснили, что авиация и беспилотники, баллистические ракеты знают "каждого воздушного врага" в лицо. Как только в зону ответственности военнослужащих входит любой объект, который не отвечает на запрос "свой-чужой", то расчеты берут его на сопровождение и готовы поразить цель. Станция обнаружения сканирует небо на 360 градусов, далее станция наведения и сопровождения автоматически определяет и захватывает наиболее опасные цели.

Уникальный по своим характеристикам модернизированный самоходный комплекс "Тор" может поражать как баллистические цели, так и цели с изменяемым вектором управления, от маленьких БПЛА вертолетного и самолетного типа до больших ракет и реактивных снарядов. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что убедившись в пликвидации воздушных целей, боевые машины меняют огневые позиции в целях ради того, чтобы противник не нанес по технике удар. Дополнительно в зоне СВО "Торы" также сопровождают колонны на маршах. ЗРК представляет из себя комплекс высокой проходимости, который способен преодолевать рвы до метра без потери скорости.

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Фото и видео: Минобороны России