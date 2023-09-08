Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции за прошедшие сутки ликвидировали более 25 военнослужащих Вооруженных сил Украины на херсонском направлении. Соответствующее заявление журналистам на регулярном брифинге со СМИ от 8 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Днепр" Роман Кодрян. Эксперт заметил, что противник дополнительно потерял три единицы автомобильной техники, гаубицу "Мста-Б".

В результате огневого поражения в течение суток уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, а также гаубица "Мста-Б". Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

МО РФ сообщило об отражении пяти атак штурмовых групп ВСУ в районе Вербового.

Фото и видео: Минобороны России