Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские вооруженные силы в ходе специальной военной операции за минувшие сутки отразили пять атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Соответствующее заявление журналистам на регулярном брифинге со СМИ от 8 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Днепр" Роман Кодрян. Эксперт подчеркнул, что противник лишился до 40 человек личного состава, одного танка, двух боевых машин пехоты, трех автомобилей, двух артиллерийских систем M777 американского производства, гаубиц "Мста-Б", Д-20 и Д-30.

В течение суток отражены пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

Известно, что дополнительно военнослужащими России поражены орудие FH-70 производства Великобритании, самоходная артиллерийская установка "Акация", станция радиоэлектронной борьбы с беспилотниками "Буковель-AD", а также машина реактивной системы залпового огня "Град" ВСУ.

Минобороны РФ сообщило об отражении 12 атак ВСУ на донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России