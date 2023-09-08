Минобороны РФ сообщило об отражении 12 атак ВСУ на донецком направлении

Офицер "Юга" рассказал о работе на СВО.

Российские военнослужащие из "Южной" группировки сил за минувшие сутки на донецком направлении отразили 12 атак подразделений ВСУ и бригады территориальной обороны, в том числе у города Артемовска. В министерстве по обороне уточнили, что потери противника составили свыше 215 человек личного состава. Задачи реализованы при взаимодействии с артиллерией и авиацией.

Отразили 12 атак подразделений 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной, 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Андреевка, Артемовск, Орехово-Василевка и Веселое Донецкой Народной Республики. офицер пресс-службы "Юга"

Дополнительно ВСУ лишились четырех автомобилей,двух артиллерийских систем М777 американского производства, гаубицу Д-20, противотанкового орудия "Рапира", станции радиоэлектронной борьбы с беспилотниками "Буковель-AD"

МО РФ сообщило об улучшении положения по переднему краю на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России