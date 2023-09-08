Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Боевые подразделения "Западной" группировки сил за минувший день проведения специальной военной операции улучшили свое положение по купянскому направлению. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге от 6 сентября поделился местный руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Эксперт подчеркнул, что противник лишился на территории до сотни человек военнослужащих, артиллерийской установки M777 американского производства, двух единиц автомобильной техники, двух бронированных машин, а также самоходной установки "Гвоздика". Задачи выполнялись при поддержке авиации и артиллерии. В общей сложности специалисты смогли отразить три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новоегоровки Харьковской области.

На купянском направлении подразделения Западной группировки войск в ходе активных действий улучшили положение по переднему краю. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

Минобороны РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России