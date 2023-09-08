Александр Савчук рассказал о работе "Центра на СВО.

Российская "Центральная" группировка сил за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции отразила две атаки Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление журналистам на регулярном брифинге от 8 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Эксперт подчеркнул, что работа выполнена при взаимодействии с авиацией.

Отражены атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 2 пикапа. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Дополнительно в министерстве по обороне РФ рассказали о том, что а районах населенных пунктов Серебрянка и Ямполовка Донецкой Народной Республики совершено огневое поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения и 21-й механизированной бригады противника.

МО РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России