Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Вооруженные силы Украины потеряли на южнодонецком направлении в течение последних суток проведения специальной военной операции до 190 человек личного состава убитыми или ранеными, а также артиллерийскую систему М777 американского производства. Соответствующее заявление журналистам на регулярном брифинге от 7 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Восточной" группировки сил Олег Чехов. Эксперт добавил, что боевые подразделения работали совместно с артиллерией и авиацией. Военнослужащие отбили атаку со стороны штурмовой группы 38-й механизированной бригады ВСУ.

Поражены 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля. В районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики уничтожен полевой склад боеприпасов. Олег Чехов, глава-пресс-службы "Востока"

Российские военные сорвали переправу ВСУ через реку под Новодонецким.

Фото и видео: Минобороны России