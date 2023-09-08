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Российские военные сорвали переправу ВСУ через реку под Новодонецким

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Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие из "Восточной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции сорвали переправу Вооруженных сил Украины через реку Шайтанка под Новодонецким в Донецкой Народной Республике. Соответствующее заявление журналистам на регулярном брифинге от 7 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Эксперт добавил, что в западном направлении у Новодонецкого поражены разведывательная группа противника. Вблизи населенного пункта Приютного отбита атака пехоты ВСУ, одного военнослужащего киевского режима получилось взять в плен, а остальные бойцы уничтожены.

Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресечена попытка группы пехоты ВСУ переправиться через реку Шайтанка в районе Новодонецкого — группа уничтожена.

Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

МО России заявило о пресечении попытки прорыва ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: минобороны, олег чехов, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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