МО России заявило о пресечении попытки прорыва ВСУ на купянском направлении

Военные рассказали о попытках ВСУ организовать на территории контрнаступление.

Боевые экипажи танков Т-80БВ от Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции помешали попытке прорыва Вооруженных сил Украины на одном из участков купянского направления. Российское обронное ведомство поделилось в социальных сетях видеокадрами работы специалистов. Известно, что тяжелая техника применялась на переднем крае сражений, вблизи обороны противника. С помощью танков армия помогала продвижению вперед мотострелковых подразделений. Представители ВС РФ уточнили, что противники пытаются прощупать варианты для организации своего контрнаступления по участку, так как для них он важен в тактическом плане.

Не работая прямой наводкой, а по координатам наводчиков с передовой, которые экипаж получает в режиме реального времени, под гусеницы неприятельской техники укладывается наш боеприпас. Попытка прорыва на участке в очередной раз провалилась. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что российские танкисты активно применяют артиллерийские приемы ведения огня, ведя огонь с закрытых позиций. Боец с позывным "Козак" уточнил, что такая атака имеет преимущества. Танки способны вести огонь на расстоянии от 7 до 9 километров. Стрельба ведется по координатам.

Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России