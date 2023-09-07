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Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском направлении

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Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

"Центральная" группировка Вооруженных сил России отразила атаку Вооруженных сил Украины за последние сутки проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении, а также ликвидировала до 60 человек личного состава и пять единиц техники. Соответствующее заявление журналистам на регулярном брифинге от 7 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Эксперт пояснил, что боевые задачи выполнялись при участии артиллерии и авиации. При этом противник лишился двух машин пехоты и трех пикапов.

Слаженными действиями отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики.

Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

МО РФ заявило, что ВСУ на южнодонецком направлении потеряли до 180 человек и САУ Krab.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, всу, краснолиманское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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