Олег Чехов рассказал о работе "ВОстока" на СВО.

Вооруженные силы Украины потеряли в течение последних суток в зоне проведения специальной военной операции до 180 человек личного состава и самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab на южнодонецком направлении. Соответствующее заявление журналистам на регулярном брифинге от 7 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Восточно" группировки сил Олег Чехов. Он пояснил, что задания выполнялись при участии авиации и артиллерии. Дополнительно совершено огневое поражение боевым подразделениям противника, размещенным в районе Старомайорского в Донецкой Народной Республике. А вблизи Новомайорского отражена атака и пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Потери противника составили до 180 украинских военнослужащих 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 2 гаубицы Д-30 и одно орудие "Гиацинт-Б". Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

МО РФ сообщило об отражении девяти атак ВСУ у Клещеевки, Андреевки и Химика в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России