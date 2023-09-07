МО РФ сообщило об отражении девяти атак ВСУ у Клещеевки, Андреевки и Химика в ДНР

Российская "Южная" группировка сил за последние сутки проведения специальной военной операции отразила на донецком направлении девять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины вблизи таких населенных пунктов как Клещеевка, Андреевка и Химика в Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 6 августа рассказал представитель пресс-службы "Юга". Дополнительно противник лишился двух боевых машин пехоты, танка, 12 единиц автомобильной техники, самоходной артиллерийской установки Krab польского производства и "Гвоздика", двух гаубиц Д-30 и орудия Д-20.
Во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Химик. Противник потерял более 320 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.
пресс-служба "Юга" ВС РФ
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Фото и видео: Минобороны России
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