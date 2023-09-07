МО РФ сообщило об отражении девяти атак ВСУ у Клещеевки, Андреевки и Химика в ДНР

Военные рассказали о работе "Юга" на СВО.

Российская "Южная" группировка сил за последние сутки проведения специальной военной операции отразила на донецком направлении девять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины вблизи таких населенных пунктов как Клещеевка, Андреевка и Химика в Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 6 августа рассказал представитель пресс-службы "Юга". Дополнительно противник лишился двух боевых машин пехоты, танка, 12 единиц автомобильной техники, самоходной артиллерийской установки Krab польского производства и "Гвоздика", двух гаубиц Д-30 и орудия Д-20.

Во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Химик. Противник потерял более 320 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. пресс-служба "Юга" ВС РФ

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Фото и видео: Минобороны России