Минобороны: российские ПВО сбили 41 украинский беспилотник

Также российские ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM.

Российские средства ПВО за сутки сбили 41 украинский беспилотник. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Белогоровка, Меловатка (ЛНР), Спорное, Водяное (ДНР), Мирное (Запорожская область), а также Голая Пристань (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили 14 атак ВСУ на Запорожском направлении.

Фото: Минобороны России