Минобороны: российские войска отразили 14 атак ВСУ на Запорожском направлении

Вооруженные силы России отразили 14 атак украинских войск на Запорожском направлении. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Атаки ВСУ были отражены подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Вербовое и Работино. Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52.
Фото: Минобороны России
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