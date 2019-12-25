Минобороны: российские войска отразили 14 атак ВСУ на Запорожском направлении

Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили 14 атак украинских войск на Запорожском направлении. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Атаки ВСУ были отражены подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Вербовое и Работино. Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52.

Фото: Минобороны России