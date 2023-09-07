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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52

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Летчики выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах летчики выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате выполненных действий были уничтожены пункт управления и бронетехника украинских боевиков. Экипажи Ка-52 использовали управляемые ракеты для поражения целей.

Ранее Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вертолеты, ка-52, минобороны россии, экипажи
Категории: Лента новостей, Новости России,

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