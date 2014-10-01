Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российская "Центральная" группировка Вооруженных сил за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции отразила две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, уничтожены до 50 украинских военнослужащих. Соответствующее заявление журналистам на регулярном брифинге с журналистами от 6 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук.Задание выполнялось при поддержке авиации и артиллерии.

Грамотными действиями отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Дополнительно военнослужащие поразили две украинские боевые бронированные машины противника, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.

МО РФ заявило об отсутствии изменений в положении ВС России на запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России