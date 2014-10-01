  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:05
155
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении

0 0

Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российская "Центральная" группировка Вооруженных сил за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции отразила две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, уничтожены до 50 украинских военнослужащих. Соответствующее заявление журналистам на регулярном брифинге с журналистами от 6 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук.Задание выполнялось при поддержке авиации и артиллерии.

Грамотными действиями отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.

Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Дополнительно военнослужащие  поразили две украинские боевые бронированные машины противника, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.

МО РФ заявило об отсутствии изменений в положении ВС России на запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, всу, краснолиманское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Gomobiom MahWeand
Сегодня 16:49

народ в сети появился сканер соц. сетей (Инста, VK, ОК, Телеграм), теперь можно узнать всю информацию о пользователе даже если аккаунт скрыт: скрытые переписки, что смотрит, кого лайкает, кем интересуются, с кем переписываеться, все скрытые данные и все это анонимно. Измену можно вычислить на раз-два ----- https://e.vg/scaneru

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии