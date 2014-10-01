Минобороны РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ на краснолиманском направлении

Российская "Центральная" группировка Вооруженных сил за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции отразила две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, уничтожены до 50 украинских военнослужащих. Соответствующее заявление журналистам на регулярном брифинге с журналистами от 6 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук.Задание выполнялось при поддержке авиации и артиллерии.
Грамотными действиями отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.
Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"
Дополнительно военнослужащие поразили две украинские боевые бронированные машины противника, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.
МО РФ заявило об отсутствии изменений в положении ВС России на запорожском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
народ в сети появился сканер соц. сетей (Инста, VK, ОК, Телеграм), теперь можно узнать всю информацию о пользователе даже если аккаунт скрыт: скрытые переписки, что смотрит, кого лайкает, кем интересуются, с кем переписываеться, все скрытые данные и все это анонимно. Измену можно вычислить на раз-два ----- https://e.vg/scaneru