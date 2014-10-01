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МО РФ заявило об отсутствии изменений в положении ВС России на запорожском направлении

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Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские военнослужащие из группировки "Днепр" на запорожском направлении  последние су тки проведения специальной военной операции отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины вблизи Вербового и Работино, изменений в тактическом положении войск нет. Соответствующее заявление журналистам на регулярном брифинге со СМИ от 6 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Днепр" Роман Кодрян. Эксперт уточнил, что боевые задачи выполнялись при участии авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем (ТОС). Противник лишился на территории до 40 человек личного состава.

Поражены два пикапа, две боевые бронированные машины, танк, две артиллерийские системы М777 производства США, два орудия Д-30, орудие FH-70 британского производства, три самоходных артиллерийских установки М109 Paladin производства США, две гаубицы "Мста-Б" и две "Гвоздики". 

Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

На Донецком направлении отразили десять атак штурмовых групп ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожское направление, минобороны, роман кодрян, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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Gomobiom MahWeand
Сегодня 16:49

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