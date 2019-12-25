На Донецком направлении отразили десять атак штурмовых групп ВСУ

Игорь Конашенков рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские военные из "Южной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции отразили десять атак штурмовых групп противника на Донецком направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 6 августа рассказал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что боевые задания выполнялись при участии артиллерии и авиации. Военнослужащие по=ротивостояли 80-й десантно-штурмовой, 110-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины в районах Клещеевки, Орехово-Василевки, Химика, Невельского и Марьинки на территории Донецкой народной республики. Дополнительно в районе города Артемовск совершено огневое поражение по скоплениям живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ.

Противник потерял до 285 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", пушку "Рапира", а также пункт управления БПЛА. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВКС России нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России