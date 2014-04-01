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ВКС России нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ
Сегодня, 12:41
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ВКС России нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по базе подготовки диверсионных групп войск Украины, объект поражен. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 6 августа рассказал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что задание выполнено в ходе проведения специальной военной операции высокоточным оружием большой дальности.

Сегодня ночью ВКС России совершен групповой удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ. Объект поражен. Цель удара достигнута.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что решил сдаться после СМС от ВС РФ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, диверсия, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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