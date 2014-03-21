Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что решил сдаться после СМС от ВС РФ

Солдат ВСУ принял помощь со стороны ВС РФ.

Военнопленный из Вооруженных сил Украины по имени Юрий принял решение сдаться после того, как на его телефон поступило СМС-сообщение от Вооруженных сил России. Соответствующее заявление мужчина сделал на видеозаписи, опубликованной в социальных сетях министерством по обороне РФ. Боец заметил, что изначально не обратил внимание на СМС, однако затем от его командования стали поступать странные команды. В этот момент он решил остановиться и не воевать.

Мы были на позициях в Запорожской области, нас туда отправили без всяких команд, стояли там на погибель. Пришла СМС от РФ про сдачу в плен, в которой описывалось, что все будет хорошо, когда все закончится, всех распустят. Юрий, военнопленный

Украинец уточнил, что в итоге все произошло именно так, как и описывалось в сообщении. Он добавил, что российские военные кормили пленных три раза в день и всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

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Фото и видео: Минобороны России