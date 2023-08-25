Молодой человек пояснил, что СБУ убивали солдат, которые не хотели сражаться за ВСУ.

Командование Вооруженных сил Украины и особый отдел Службы безопасности Украины сформировали на запорожском направлении отряды, которые ликвидируют тех военнослужащих, которые отказываются выполнять преступные приказы со стороны киевского режима. Соответствующее заявление сделал местный боец, который сдал в плен российской стороне.

Нам на мобильные телефоны стали приходить СМС,. Командование и особый отдел СБУ узнали об этом, создали особые отряды, которые убивали людей, которые не хотели выполнять преступные приказы и хотели сдаться добровольно в плен. военнопленный из ВСУ

Напомним, что при украинских солдата сдались в плен на запорожском направлении. Иностранцы воспользовались информацией из листовок и смс-сообщений с предложением от российской армии о добровольной сдаче. Боевое подразделение ВСУ, к которому они относились, укомплектовано в основном венграми и русинами.

В ДНР двух бойцов ВСУ приговорили к 25 годам колонии за расстрел мирных жителей Мариуполя.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости