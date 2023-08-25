В ДНР двух бойцов ВСУ приговорили к 25 годам колонии за расстрел мирных жителей Мариуполя

Наказание бойцы ВСУ будут отбывать в колонии строгого режима.

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух бойцов Вооруженных сил Украины к 25 годам колонии за расстрел четверых мирных жителей в городе Мариуполе. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники региональной прокуратуры. Специалисты пояснили, что иностранцы признаны виновными по статьям за убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также за жесткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории. Известно, что речь идет о бойцах1-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ 25-летнем Романе Петренко и 22-летнем Алексее Хроленко.

Они признаны виновными по пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ, части 1 статьи 356 УК РФ. пресс-служюа прокуратура ДНР

С учетом позиции государственного обвинителя судебная инстанция приговорила Петренко и Хроленко к 25 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В ДНР бойца ВСУ приговорили к 22 годам колонии за расстрел гражданского автомобиля.

Фото и видео: Telegram / ТАСС, Следственный комитет России