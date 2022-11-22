ВС России сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Игорь Конашенков сообщил об операции на СВО за последние сутки.

Вооруженные силы России сорвали атаку Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении в ходе специальной военной операции за последние сутки. В рамках регулярного брифинга с журналистами от 22 ноября официальный представитель министерства по обороне РФ пояснил, что ликвидировано до 40 человек личного состава противника, включая ВСУ и иностранных наемников. Дополнительно было поражено три бронированных автомобиля три пикапа.

Сорвана попытка мотопехотной роты ВСУ, усиленной иностранными наёмниками, атаковать из района населенного пункта Стельмаховка. В результате огневого поражения потери противника составили до 40 украинских военнослужащих и наемников. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские войска подавили огневые средства ВСУ, обстреливавшие территорию ЗАЭС.

Фото и видео: Минобороны России

