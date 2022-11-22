  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:00
129
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ВС России сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

0 0

Игорь Конашенков сообщил об операции на СВО за последние сутки.

Вооруженные силы России сорвали атаку Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении в ходе специальной военной операции за последние сутки. В рамках регулярного брифинга с журналистами от 22 ноября официальный представитель министерства по обороне РФ пояснил, что ликвидировано до 40 человек личного состава противника, включая ВСУ и иностранных наемников. Дополнительно было поражено три бронированных автомобиля  три пикапа.

Сорвана попытка мотопехотной роты ВСУ, усиленной иностранными наёмниками, атаковать из района населенного пункта Стельмаховка. В результате огневого поражения потери противника составили до 40 украинских военнослужащих и наемников. 

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские войска подавили огневые средства ВСУ, обстреливавшие территорию ЗАЭС.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: всу, донбасс, игорь конашенков, красный лиман, минобороны, стельмаховка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии