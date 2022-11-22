ВС России сорвали атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы России сорвали атаку Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении в ходе специальной военной операции за последние сутки. В рамках регулярного брифинга с журналистами от 22 ноября официальный представитель министерства по обороне РФ пояснил, что ликвидировано до 40 человек личного состава противника, включая ВСУ и иностранных наемников. Дополнительно было поражено три бронированных автомобиля три пикапа.
Сорвана попытка мотопехотной роты ВСУ, усиленной иностранными наёмниками, атаковать из района населенного пункта Стельмаховка. В результате огневого поражения потери противника составили до 40 украинских военнослужащих и наемников.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Российские войска подавили огневые средства ВСУ, обстреливавшие территорию ЗАЭС.
Фото и видео: Минобороны России
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