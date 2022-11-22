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Российские войска подавили огневые средства ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС

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Игорь Конашенков сообщил о ликвидации огневых позиций противника в регионе.

Российские войска подавили огневые средства Вооруженных сил Украины, которые обстреливали территорию вокруг Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 22 ноября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что в понедельник 21 числа противник обстрелял промышленную зону ЗАЭС при помощи восьми крупнокалиберных артиллерийских снарядов. ВС РФ удалось подавить огневые позиции ВСУ ответным огнем. В настоящее время радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме.

Киевский режим продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. Артиллерией ВСУ по промышленной зоне атомной электростанции выпущено 8 крупнокалиберных снарядов.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Добавим, что стрельба со стороны ВСУ велась из подконтрольного украинским военным населенного пункта Марганец  в Днепропетровской области. Минобороны: российские войска уничтожили более 120 военных ВСУ на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, запорожская аэс, запорожье, игорь конашенков, марганец, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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