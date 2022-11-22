Российские войска подавили огневые средства ВСУ, обстреливавшие ЗАЭС

Игорь Конашенков сообщил о ликвидации огневых позиций противника в регионе.

Российские войска подавили огневые средства Вооруженных сил Украины, которые обстреливали территорию вокруг Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 22 ноября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что в понедельник 21 числа противник обстрелял промышленную зону ЗАЭС при помощи восьми крупнокалиберных артиллерийских снарядов. ВС РФ удалось подавить огневые позиции ВСУ ответным огнем. В настоящее время радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме.

Киевский режим продолжил провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. Артиллерией ВСУ по промышленной зоне атомной электростанции выпущено 8 крупнокалиберных снарядов. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Добавим, что стрельба со стороны ВСУ велась из подконтрольного украинским военным населенного пункта Марганец в Днепропетровской области. Минобороны: российские войска уничтожили более 120 военных ВСУ на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России