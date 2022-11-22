Минобороны: российские войска уничтожили более 120 военных ВСУ на Донецком направлении

Игорь Конашенков рассказал о ситуации на СВО за сутки.

Российские Вооруженные силы уничтожили более 120 военных ВСУ на Донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 22 ноября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что продолжение операции по наступлению в регионе велось несмотря на одновременные отражения контратак противника.

Всего за сутки на данном направлении уничтожено более 120 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: ВС РФ уничтожили три диверсионные группы ВСУ в районе Павловки в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России