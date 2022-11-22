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Минобороны: ВС РФ уничтожили три диверсионные группы ВСУ в районе Павловки в ДНР

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Игорь Конашенков сообщил о ситуации на донецком направлении СВО.

Вооруженные силы России уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе Павловки, находящейся на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 22 ноября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что операция выполнена за последние сутки проведения специальной военной операции. Противнику нанесено огневое поражение.

На южнодонецком направлении российскими подразделениями нанесено огневое поражение механизированной роте противника в районе Водяное. Кроме того, уничтожены три группы ВСУ, действовавшие в районе Павловки.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что силами ВС РФ была иквидирована живая сила и техника противника. Речь идет о 50 солдатах убитыми и ранеными, трех боевых машинах пехоты, двух бронированных единиц автомобильного транспорта. 

Минобороны России показало видео ракетных ударов Су-25 по военным объектам и позициям ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, павловка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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