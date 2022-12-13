ВС России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области

Игорь Конашенков рассказал о работе ПВО на СВО.

Вооруженные силы России сбили украинский Ми-8 в Харьковской области за последние сутки проведения специальной военной операции на территории Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 февраля сделал официальный представитель российского оборонного министерства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что противовоздушные средства по обороне дополнительно ликвидировали в регионе 20 дронов противника. Беспилотники находились в воздушном пространстве таких населенных пунктов как Стельмаховка, Жовтневое Луганской народной республики, Александровка, Новомайорское, Владимировка Донецкой народной республики, Коновалова, Яблоково Запорожской области, Каланчак Херсонской области и Кисловка Харьковской области. Дополнительно четыре снаряда реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Дорошовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сложности с начала СВО российскими военными уничтожено 385 украинских военных самолетов, 209 вертолетов, 3152 беспилотных летательных аппарата, 404 ЗРК.

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял более 165 человек.

Фото и видео: Минобороны России

