Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО.

На Купянском и Краснолиманском направлениях за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине Киев потерял более 165 человек. Соответствубщую статистику огласил журналистам в ходе выступления на регулярном брифинге от 16 февраля официальный представитель российского оборонного министерства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что деятельность велась вблизи Купянска боевыми подразделениями и артиллерией "Западной" вооруженной группировки сил. Поражен личный состав ВСУ и техника противника, расположенные около населенного пункта Новоселовское на территории Луганской народной республике, а также вблизи Двуречной, Крахмального и Ольшаны Харьковской области.

Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и боевая машина РСЗО "Град" Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

По Краснолиманскому маршруту боевых действий российским огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино в ЛНР. Там ликвидировано до сотни солдат, а также три единицы бронированной техники, четыре пикапа, реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", две гаубицы Д-20 и самоходная гаубица "Гвоздика".

МО показало кадры боевой работы службы горюче-смазочных материалов в ходе СВО.

Фото и видео: Минобороны России