Представители ЗВО в тылу выполняют задачи по материально-техническому обеспечению военных.

Российское министерство по обороне в социальных сетях показало кадры боевой работы службы горюче-смазочных материалов, которая работает в хоне ответственности Западного военного округа на специальной военной операции. Специалисты из пресс-службы ведомства добавили, что бригады продолжают заниматься мероприятиями по материально-техническому обеспечению бойцов в тыловых условиях. Речь идет как о поставках боевых припасов, так и о продуктах питания, питьевой воде и горюче-смазочных средств.

Работа подразделений МТО как кровеносная система обеспечивает российских военнослужащих на передовой всем необходимым. Тыловики под обстрелами днем и ночью доставляют к линии соприкосновения. пресс-служба Минобороны РФ

За колоннами с МТО в круглосуточно режиме следят беспилотники Вооруженных сил Украины. Военные знают о том, что маршруты снабжения ВС РФ пытается вычислить местная разведывательная группировка, поэтому эти пути регулярно меняются. В Минобороны РФ пояснили, что в рамках СВО военные продолжают освобождать населенные пункты из-под контроля киевского режима. Тыловые службы обеспечивают солдатам бесперебойную поставку топлива для дозаправки необходимой техники российских войск.

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Фото и видео: Минобороны России