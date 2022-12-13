МО РФ: расчеты 152-мм гаубиц Д-20 ЮВО уничтожили катер с ДРГ противника

Солдаты ВСУ пытались проникнуть на левый берег Днепра.

В пресс-службе российского министерства по обороне рассказали о том, что боевые расчеты 152-мм гаубиц Д-20 уничтожили катер с ДРГ противника, который подбирался к левому берегу реки Днепр. Специалисты пояснили, что задача выполнялась силами артиллерийских подразделений Южного военного округа (ЮВО) в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Эксперты заметили, что бойцы выполняют поручения по огневым задачам и недопущению высадки диверсионно-разведывательных групп ВСУ и местных националистов в регионе Херсонской области.Этот участок также охраняется мотострелками и десантниками.

За две минуты до первого выстрела, расчеты гаубиц Д-20 получили данные от разведчиков: необходимо уничтожить вражеский катер с десантом, совершающий очередную безуспешную попытку его высадки. пресс-служба Минобороны РФ

В военном ведомстве подчеркнули, что на внешние угрозы артиллеристы мгновенно реагируют. Они отправляют на точку расположения противника по три осколочно-фугасных снаряда. В результате конкретной миссии удалось потопить катер ВСУ с десантом на его борту. Огонь по цели корректировался при помощи беспилотных летательных аппаратов.

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Фото и видео: Минобороны России