Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Вооруженные силы России на краснолиманском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции продвинулись по линии фронта до трех километров вглубь обороны противника. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" продолжены наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики. Продвижение составило до 3 км по фронту и 2,7 тыс. м в глубину обороны противника. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Специалист пояснил, что военные отразили за минувшие сутки четыре атаки ВСУ на этом направлении. Потери личного состава армии киевского режима составили составили более 190 военнослужащих, а также пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, две гаубицы Д-20 и Д-30, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика". Дополнительно удалось ликвидировать радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Российские военные уничтожили более 20 танков на Ореховском направлении.

Фото и видео: Минобороны России