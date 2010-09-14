Российские силы отразили атаки ВСУ на ореховском направлении

Игорь Конашенков рассказал о попытках ВСУ атаковать военных России.

Российские военнослужащие отбили массированную атаку Вооруженных сил Украины на ореховском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уничтожил 22 танка, а также десять боевых машин пехоты, свыше сотни человек личного состава противника. Спикер заметил, что с утра ВСУ возобновили интенсивные наступательные действия по территории и провели массированную атаку силами трех батальонов.

Мужественными и профессиональными действиями подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии все атаки ВСУ отражены. Позиции удержаны. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России