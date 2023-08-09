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ВС России пресекли попытку ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы в районе Макаровки

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Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Боевые подразделения "Восточной" группировки сил России пресекли за последние сутки проведения специальной военной операции попытку Вооруженных сил Украины переправиться через реку Мокрые Ялы, находящуюся в районе населенного пункта Макаровка в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Эксперт  добавил, что передовые подразделения поддерживались артиллерией. Военнослужащие смогли  ликвидировать живую силу и минометный расчет противника, расположенные вблизи Никольского. После этого ВСУ отступили. Дополнительно пресечена деятельность  двух украинских разведывательных групп в районе Урожайного. 

Пресечена попытка группы пехоты противника переправиться через реку Мокрые Ялы в районе Макаровки.

Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Подразделения группировки "Центр" сорвали шесть атак ВСУ.


 

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, олег чехов, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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