Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Боевые подразделения "Восточной" группировки сил России пресекли за последние сутки проведения специальной военной операции попытку Вооруженных сил Украины переправиться через реку Мокрые Ялы, находящуюся в районе населенного пункта Макаровка в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Эксперт добавил, что передовые подразделения поддерживались артиллерией. Военнослужащие смогли ликвидировать живую силу и минометный расчет противника, расположенные вблизи Никольского. После этого ВСУ отступили. Дополнительно пресечена деятельность двух украинских разведывательных групп в районе Урожайного.

Пресечена попытка группы пехоты противника переправиться через реку Мокрые Ялы в районе Макаровки. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Подразделения группировки "Центр" сорвали шесть атак ВСУ.





Фото и видео: Минобороны России