Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки сил России за последние сутки проведения специальной военной операции сорвали шесть попыток со стороны Вооруженных сил Украины прорваться. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Центра". Эксперт подчеркнул, что по направлению ликвидировано порядка 60 человек личного состава армии противника

В ходе ведения активной обороны на занятых рубежах на Сватовском и Краснолиманском направлениях сорваны шесть попыток атак штурмовыми группами 21-й и 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Александр Савчук добавил, что военнослужащие уничтожили БМП, бронированную машину и два пикапа ВСУ, а экипаж тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" поразил опорный пункт. Силами бомбардировочной авиации атакованы четыре цели: командно-наблюдательный пункт, два пункта пунктам временной дислокации и опорный пункт, расположенные вблизи таких населенных пунктов как Червоная Диброва и Серебрянское Лесничество.

Минобороны: российские ПВО сбили 17 украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России