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Подразделения группировки "Центр" сорвали шесть атак ВСУ

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Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки сил России за последние сутки проведения специальной военной операции сорвали шесть попыток со стороны Вооруженных сил Украины  прорваться. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 9 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Центра". Эксперт подчеркнул, что по направлению ликвидировано порядка 60 человек личного состава армии противника

В ходе ведения активной обороны на занятых рубежах на Сватовском и Краснолиманском направлениях  сорваны шесть попыток атак штурмовыми группами 21-й и 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ.

Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Александр Савчук добавил, что военнослужащие уничтожили БМП, бронированную машину и два пикапа ВСУ, а экипаж тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" поразил опорный пункт. Силами бомбардировочной авиации атакованы четыре цели: командно-наблюдательный пункт, два пункта пунктам временной дислокации и опорный пункт, расположенные вблизи таких населенных пунктов как Червоная Диброва и Серебрянское Лесничество.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, всу, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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