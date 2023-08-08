Минобороны: российские ПВО сбили 17 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Лисичанск (ЛНР), Донецк, Артемовск, Волноваха (ДНР), Пологи, Токмак, Гуляйполе (Запорожская область) и Старая Збурьевка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные заняли выгодные позиции у Ольшаны в Харьковской области.

Видео: Минобороны России