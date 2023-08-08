Минобороны: российские военные заняли выгодные позиции у Ольшаны в Харьковской области

Штурмовые отряды группировки войск "Запад" провели наступательные действия на широком фронте.

Вооруженные силы России заняли выгодные позиции у населенного пункта Ольшана в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Штурмовые отряды группировки войск "Запад" провели наступательные действия на широком фронте, в результате чего заняли более выгодные позиции в указанном районе. Кроме того, российские войска отразили девять атак и контратак ВСУ в районах Новоселовского (ЛНР) и Синьковки.

Ранее Минобороны показало выгорание украинской САУ от попадания "Ланцета".

Видео: Минобороны России