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Минобороны: российские военные заняли выгодные позиции у Ольшаны в Харьковской области

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Штурмовые отряды группировки войск "Запад" провели наступательные действия на широком фронте.

Вооруженные силы России заняли выгодные позиции у населенного пункта Ольшана в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Штурмовые отряды группировки войск "Запад" провели наступательные действия на широком фронте, в результате чего заняли более выгодные позиции в указанном районе. Кроме того, российские войска отразили девять атак и контратак ВСУ в районах Новоселовского (ЛНР) и Синьковки.

Ранее Минобороны показало выгорание украинской САУ от попадания "Ланцета".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, ольшана
Категории: Лента новостей, Новости России,

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